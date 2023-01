I danas oblačno vrijeme u BiH, moguća i slaba kiša

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalno može padati slaba kiša. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11 stepeni, na jugu zemlje do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19 stepeni, na jugu zemlje do 22 stepena.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini oblačno. U Bosni će padati slaba kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 stepeni, na jugu zemlje do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 14 stepeni, na jugu zemlje od 18 do 23 stepena.

U petak na jugu razvedravanje u jutarnjim satima. U većem dijelu zemlje oblačno prije podne uz postepeno smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8 stepeni, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 14 stepeni, na jugu zemlje od 17 do 20 stepeni.