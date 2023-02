Advokat Fila: Mladiću samo Bog može pomoći

- Vidio sam žalbu. Razgovarao sam i sa sinom generala Mladića. To je savršena argumentacija, ali ta argumentacija je bila i na prvom suđenju - rekao je Fila u izjavi za Srnu.

Prijeki sud

On je kazao da "pravo pitanje glasi da li je Haški sud – sud ili egzekucija Srba". Podsjetio je da su u njemu Srbi osuđeni na više od 1.000 godina zatvora.

- To je prijeki sud za Srbe. Ja sam rekao da taj sud svojim radom doprinosi satanizaciji Srba. Onda su me kaznili opomenom. Inače sam za uvredu suda mogao da dobijem i sedam godina. To vam je tako - rekao je Toma Fila.

Fila je ocijenio da, imajući u vidu ove okolnosti, Mladiću “može samo Bog da pomogne”.

- Ja ću da odem u crkvu da se Bogu pomolim. To je jedino što može. Bog da mu pomogne i to se nadam - rekao je Fila.