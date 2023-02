Klub zastupnika SDP-a: Ako poskupi električna energija, građani će plaćati višestruko veću cijenu

Opterećenje privrede

Damir Mašić rekao je da, imajući u vidu da je Vlada FBiH usvojila Pravilnik o izmjeni fiskalnih sistema i tako krenula u uvođenje novih nameta i optrećenje privrede, posljednje poskupljenje električne energije je nastavak matrice Vlade FBiH prema privrednim subjektima.

Mujo Hasić, federalni zastupnik kazao je da smo svjedoci najave poskupljenja i implementacije najave poskupljenja cijene električne energije.

- To se kreće u odnosu na prošlu godinu preko 100 procenata više. Znači pravno lice koje je ove godine trošio 500.000 maraka, plaćat će još 500.000 - rekao je Hasić.

Također je dodao da Vlada FBiH i Elektroprivreda trebaju objasniti koji su to razlozi zbog kojih će doći do poskupljenja.

- Je li to obračun CO2, nije. Je li to poskupljenje cijene tone uglja, nije. Je li to povećanje broja radnika, povećanje plaća uposlenika, nije. Jedini argument koji oni iznose je tržišna cijena - rekao je Hasić.

Istakao je da je cijena električne energije za građanstvo ispod proizvodne cijene te da tu razliku plaća privreda.

- Povećanjem cijene električne energije, poskupjet će sve ostale usluge. Građani će plaćati višestruko veću cijenu povećanja kroz kupovinu roba i usluga. Električna energija, naši rudnici, vodotoci su resursi FBiH, to nam pruža mogućnost da proizvodimo i prodajemo električne energije - naveo je Hasić.