BiH je hit-destinacija za skijaše

Padaju rekordi

U Olimpijskom centru (OC) „Jahorina“ decembar 2021. je najuspješniji u historiji planine, a svi smještajni kapaciteti popunjeni su do 1. marta.



- Za 28 dana više od 40.000 skijaša je do sada bilo na planini. To je ono na što sam najviše ponosan. Ponosan sam što smo do početka sezone uspjeli da završimo sve planirane projekte, što je kapacitet ove sezone veći za 9.500 skijaša i što imamo najmoderniji ski-centar ne u regionu već u ovom dijelu Evrope - kazao je za „Avaz“ direktor OC “Jahorina” Dejan Ljevnaić.

U novu sezonu Olimpijski centar ušao je s pet novih žičara, a realiziran je i najznačajniji projekt izgradnje gondole Poljice, kapaciteta 3.600 skijaša na sat. Bit će organiziran i doček Nove godine u olimpijskom baru, ali i na stazama, uz novogodišnje skijanje do dva sata ujutro.

U KJP ZOI '84 u Sarajevu urađena je reorganizacija preduzeća, započet proces digitalizacije, urađeni projekti automatizacije parkinga i unapređenja Ski-data sistema.

- Ove sezone smo već u pretprodaji ostvarili rekordnu prodaju, što je više lokalnog karaktera, jer najveći broj kupaca sezonskih karata za sve usluge vertikalnog transporta na Igmanu i Bjelašnici su građani Sarajeva. Sezona je počela 30. novembra i do sada smo zabilježili rekordan broj turista iz susjednih zemalja, a sada nam već pristižu i turisti iz zemalja zapadne Evrope. Ove godine je interesantno da imamo sve više posjetilaca iz zemalja Bliskog istoka koji skijaju. Prema broju skijaša, decembar je rekordan, a nijedan dan nismo imali zastoj - rekao je Aldin Smajkan, rukovodilac marketinga i prodaje u JP ZOI '84.