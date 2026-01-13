Od Bjelašnice do Kozare: Skijanje u BiH za svačiji džep

Snijeg koji je prekrio Bosnu i Hercegovinu donio je brojne izazove u gradovima, ali je istovremeno unio posebnu radost na planine, naročito među ljubitelje zimskih sportova. Kada se spomene skijanje u našoj zemlji, odmah se pomisli na Jahorinu ili Bjelašnicu. Istražili smo gdje se to još skija u Bosni i Hercegovini i po kojim cijenama.
Koje su cijene
Olimpijski centar „Jahorina“ je svima dobro poznat kao jedan od najmodernijih skijaških centara, a Olimpijski centar „Bjelašnica“ privlači ljubitelje zimskih sportova iz cijelog svijeta. Kada je riječ o cijenama, na Bjelašnici dnevna karta košta 59 KM, za period od 7 do 10 dana cijena je 324 KM, dok je cijena sezonske standardne karte 960 KM. Na Igmanu dnevna karta za odrasle košta 30 KM, a sedmična 135 KM.
Ski centar „Vlašić“ također je jedan od poznatijih skijaških centara u Bosni i Hercegovini. Centar opslužuje pet ski-liftova na sedam skijaških staza. Dvodnevna karta košta 59 KM, dnevna 32 KM, a poludnevna i noćno skijanje 25 KM, sedmodnevna 200 KM, a sezonska 440 KM.
Osim ovih skijališta, ljubitelji skijanja mogu uživati i na Kupresu, na padinama planine Stožer, gdje se nalazi skijaški centar „Ski Kraljica“ sa 2.500 metara opremljenih i uređenih staza koje sežu i do 1.758 metara nadmorske visine. Dnevna karta košta 35 KM, sedmična 190 KM, a sezonska 520 KM.
Također je poznat Ski centar “Ravna planina”, koji se nalazi u naselju Gornje Pale, na 20 kilometara od Sarajeva i na dva kilometra od centra Pala. Od sezone 2014/15. ovo skijalište otvoreno je za sve posjetioce i ljubitelje zimskih radosti, a zbog blizine Jahorine posebno dobija na atraktivnosti, ipak cijene u ovom skijaškom centru su znatno niže nego na Jahorini. Dnevna karta košta 35 KM, sedmodnevna 170, dok je sezonska dnevna 550 KM.
„Blidinje Ski“ nosi epitet najboljeg skijališta u Hercegovini. Smješten je u Parku prirode „Blidinje“, a nadmorska visina skijališta je od 1.293 do 1.551 metra. Cijene dnevnog sky-passa kreću se od 40 do 50 KM.
Ski centar „Raduša“ je najmlađi skijaški centar u SBK, veoma kvalitetno opremljen skijaškom infrastrukturom. Cijena dnevne karte za djecu je 20 KM, a za odrasle 25 KM, dok dnevna i sezonska karta ne postoje.
„Ponijeri“ kod Kaknja
Planina Kozara poznata je po svojoj prirodi. Ovo skijalište smješteno je na 800 metara iznad mora i u samom je središtu zračne banje. Ski-lift „Kozara“ nalazi se na svega 12,5 kilometara od magistralne putne komunikacije Banja Luka - Prijedor. Skijalište „Kozara“ ima tri ski-staze s liftovima: Kozara 1 dužine 650 metara i ski-staza Kozara 2 dužine 850 metara, kao i dječiju stazu dužine 200 metara. Cijena dnevne karte je 30 KM, sedmične 145 KM, dok je cijena sezonske karte 380 KM. Cijene za djecu su nešto niže.
U blizini Kaknja nalazi se Ski centar „Ponijeri“ i prostire se na visini do 1.000 metara. Ukupna dužina trase ski-lifta je 853 metra, a prosječni nagib 17 posto, dok vožnja traje četiri minute. Cijena dnevne karte je 15 KM, sedmodnevna košta 80 KM, a sezonska 300 KM.
„Igrišta“ na Javoru
U Vlasenici na padinama planine Javor smjestio se Ski centar „Igrišta“, nazvan po vrhu ove planine čija nadmorska visina doseže 1.406 metara.
Najviši vrh planine Javor, Veliko Igrište, dominira pejzažem svojom visinom od 1.405 metara, dok Malo Igrište, smješteno nešto niže, očarava na 1.331 metar nadmorske visine. Cijena dnevne karte u jeku sezone je 46 KM, sedmične 207 KM, dok sezonska košta 650 KM.
Kod Busovače
Ski centar „Pridolci“ je također malo skijalište smješteno na obroncima planine Vranica u općini Busovača, na granici s Fojnicom.
Cijena dnevne karte je 20 KM, omogućavajući posjetiteljima neograničen pristup stazi, dok karta za noćno skijanje košta 15 KM.
Gdje idu Zeničani
„Smetovi“ su poznato izletište Zeničana. Od centra grada udaljeno je približno osam kilometara. Nalazi se na 1.025 metara nadmorske visine. Iako trenutno nije skijaški centar, prethodnih godina bile su dostupne škole skijanja za najmlađe.