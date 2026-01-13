Od Bjelašnice do Kozare: Skijanje u BiH za svačiji džep

Olimpijski centar „Jahorina“ je svima dobro poznat kao jedan od najmodernijih skijaških centara, a Olimpijski centar „Bjelašnica“ privlači ljubitelje zimskih sportova iz cijelog svijeta. Kada je riječ o cijenama, na Bjelašnici dnevna karta košta 59 KM, za period od 7 do 10 dana cijena je 324 KM, dok je cijena sezonske standardne karte 960 KM. Na Igmanu dnevna karta za odrasle košta 30 KM, a sedmična 135 KM.

Snijeg koji je prekrio Bosnu i Hercegovinu donio je brojne izazove u gradovima, ali je istovremeno unio posebnu radost na planine, naročito među ljubitelje zimskih sportova. Kada se spomene skijanje u našoj zemlji, odmah se pomisli na Jahorinu ili Bjelašnicu. Istražili smo gdje se to još skija u Bosni i Hercegovini i po kojim cijenama.

Ski centar „Vlašić“ također je jedan od poznatijih skijaških centara u Bosni i Hercegovini. Centar opslužuje pet ski-liftova na sedam skijaških staza. Dvodnevna karta košta 59 KM, dnevna 32 KM, a poludnevna i noćno skijanje 25 KM, sedmodnevna 200 KM, a sezonska 440 KM.

Osim ovih skijališta, ljubitelji skijanja mogu uživati i na Kupresu, na padinama planine Stožer, gdje se nalazi skijaški centar „Ski Kraljica“ sa 2.500 metara opremljenih i uređenih staza koje sežu i do 1.758 metara nadmorske visine. Dnevna karta košta 35 KM, sedmična 190 KM, a sezonska 520 KM.

Također je poznat Ski centar “Ravna planina”, koji se nalazi u naselju Gornje Pale, na 20 kilometara od Sarajeva i na dva kilometra od centra Pala. Od sezone 2014/15. ovo skijalište otvoreno je za sve posjetioce i ljubitelje zimskih radosti, a zbog blizine Jahorine posebno dobija na atraktivnosti, ipak cijene u ovom skijaškom centru su znatno niže nego na Jahorini. Dnevna karta košta 35 KM, sedmodnevna 170, dok je sezonska dnevna 550 KM.

„Blidinje Ski“ nosi epitet najboljeg skijališta u Hercegovini. Smješten je u Parku prirode „Blidinje“, a nadmorska visina skijališta je od 1.293 do 1.551 metra. Cijene dnevnog sky-passa kreću se od 40 do 50 KM.

Ski centar „Raduša“ je najmlađi skijaški centar u SBK, veoma kvalitetno opremljen skijaškom infrastrukturom. Cijena dnevne karte za djecu je 20 KM, a za odrasle 25 KM, dok dnevna i sezonska karta ne postoje.

„Ponijeri“ kod Kaknja

Planina Kozara poznata je po svojoj prirodi. Ovo skijalište smješteno je na 800 metara iznad mora i u samom je središtu zračne banje. Ski-lift „Kozara“ nalazi se na svega 12,5 kilometara od magistralne putne komunikacije Banja Luka - Prijedor. Skijalište „Kozara“ ima tri ski-staze s liftovima: Kozara 1 dužine 650 metara i ski-staza Kozara 2 dužine 850 metara, kao i dječiju stazu dužine 200 metara. Cijena dnevne karte je 30 KM, sedmične 145 KM, dok je cijena sezonske karte 380 KM. Cijene za djecu su nešto niže.

U blizini Kaknja nalazi se Ski centar „Ponijeri“ i prostire se na visini do 1.000 metara. Ukupna dužina trase ski-lifta je 853 metra, a prosječni nagib 17 posto, dok vožnja traje četiri minute. Cijena dnevne karte je 15 KM, sedmodnevna košta 80 KM, a sezonska 300 KM.

„Igrišta“ na Javoru

U Vlasenici na padinama planine Javor smjestio se Ski centar „Igrišta“, nazvan po vrhu ove planine čija nadmorska visina doseže 1.406 metara.