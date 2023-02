Nerkez Arifhodžić: Zašto moj glas ide Denisu Bećiroviću?

Jasne poruke

Zalaganje za EU i NATO standard

Arifhodžić je dodao da je zalaganje Bećirovića da BiH dostigne standarde za članstvo u EU i NATO, njegovo poznavanje prilika u regiji, posebno odnosa sa susjedima, zatim u Evropi i šire, insistiranje za ubrzano postizanje standarda za euroatlanske integracije, što je najkraći put BiH da postane dijelom razvijenog svijeta, a doprinosi općem napretku u zemlji. To je realna vanjskopolitička platforma za koju se zalaže Bećirović, a oko koje se okuplja većina demokratskih i proevropskih snaga, jer niti jedna politička snaga u BiH nema mogućnost ni kapacitet da sama iznese taj proces.

- Poznavajući Denisa Bećirovića, siguran sam da on ima znanje, snagu, čvrstu volju i političko iskustvo da ubrza euroatlanske integracije države Bosne i Hercegovine i uvjeren sam, kao doajen bh diplomatije, da on može snažno doprinijeti bržem ulasku naše zemlje u EU i NATO. On je ličnost koja će znati dati zamajac u ekonomskim odnosima BiH sa svijetom te doprinijeti snažnim vezama matične države sa našom dijasporom, kao integrativnim dijelom Bosne i Hercegovine, jer za to postoje ekonomski, politički, historijski i brojni drugi razlozi.

Denis Bećirović je ličnost koja akademski, društveno i politički djeluje diljem Bosne i Hercegovine gdje je stekao ugled, a nedvojbeno je političar kojeg respektuju u inostranstvu.