Evo na kojim putevima u BiH će biti obustavljen saobraćaj zbog radova

Zbog održavanja sportske manifestacije od danas do 28. avgusta obustavljat će se saobraćaj u kanjonu Tijesno, na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka. Danas je planirana obustava od 07 do 20 sati, a naredna tri dana od 08 do 20 sati.

Za vrijeme obustave saobraćat će se preko Čađavice.