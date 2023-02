Turković na Strateškom forumu: U BiH postoje proruski utjecaji koji nastoje da potkopaju teško izborena dostignuća

Blokada državnih institucija

Izmjene Izbornog zakona

Ona se osvrnula i na zahtjeve za izmjene Izbornog zakona.

- Naši susjedi se otvoreno mješaju u unutrašnja pitanja, u Izborni zakon. I gdje nas sve to vodi? Kakav presedan pravimo za druge države? Kažu: "želimo da sve tri nacije budu ravnopravne". Uredu, ali šta je sa nama ostalima? Moja majka je Hrvatica, a otac Bošnjak. Ko sam ja? Ja sam primorana da se izjasnim kao Bošnjakinja ili kao Hrvatica da bih bila izabrana. Zar je to pravedno? Zar ne mogu biti Bosanka i Hercegovka, građanka Bosne i Hercegovine? Šta je sa mojim prijateljima Jevrejima? Romima? Svi su oni diskriminirani. Da li je to pravedno? Da li je to EU standard? I sada smo kažnjeni zato što odbijamo da sprovedemo nešto što neće dovesti do poboljšanja države. Znam da nije lako, ali moramo naći rješenja - dodala je.