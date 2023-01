Neočekivan kraj godine: Temperature za vikend i do 16 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme.

Poslijepodne ili tokom noći u većem dijelu Bosne se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 10, a dnevna do 14 stepeni.

U nedjelju u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, veći dio dana, magla i niska naoblaka. U ostatku zemlje uglavnom pretežno sučano. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 9 do 16 stepeni.

U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna do 18 stepeni.

U utorak pretežno oblačno vrijeme s kišom. Padavine uglavnom poslijepodne i dio noći. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 5 do 14 stepeni.