Borjana Krišto: Dama na čelu Vijeća ministara

Kandidatski status

Dobrodošle promjene

Nakon godina blokade, tenzija i sukoba građani Bosne i Hercegovine konačno imaju razloga da budu malo više optimistični. Zaobilaženje SDA praćeno je rekordno brzim dogovorima o formiranju nove državne vlasti, a stranke koje čine novu većinu najavljuju rad na konkretnim rješenjima. Također, primjetno je naglo smanjenje tenzija i međusobnih prepucavanja na nacionalnoj osnovi između vladajućih političkih stranaka.



Same ove promjene su dobrodošle u odnosu na prethodne godine, kada je politička scena bila obilježena konstantnim tenzijama i sukobima. S te strane, gospođi Krišto želimo da vodi najuspješniji saziv Vijeća ministara do sada.

Zamjenica predsjednika HDZ-a BiH Borjana Krišto rođena je 1961. godine u Livnu. Diplomirala je 1984. na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, a pravosudni ispit položila je u Sarajevu. Od 1995. godine članica je Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ), a od 2015. i zamjenica predsjednika stranke. Krišto je do 1999. radila u livanjskim kompanijama „Agro Livno“, „Guber“, „Likom“ i „Livno bus“. Od 1999. do 2000. godine bila je ministrica pravosuđa i uprave Livanjskog kantona, a do 2002. godine sekretar Vlade Livanjskog kantona. Na općim izborima 2002. godine je, kao kandidat HDZ-a BiH, osvojila mandat u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, ali ga nije preuzela jer je imenovana za ministricu pravde u Vladi FBiH.