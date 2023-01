Dodik o CIK-u: Ako je sud odlučio odluka mora da se primjenjuje, voljeli mi to ili ne

Ne očekuje ništa

On je naveo da od CIK-a BiH ne očekuje ništa.

- Po svakoj logici, elementarnoj logici prava i ljudskoj logici, ako je Sud odlučio da CIK nije radio u skladu sa zakonom, da odluka treba da se primjenjuje bez obzira da li mi to voljeli ili ne - napomenuo je Dodik.

Kazao je da je članu CIK-a iz PDP-a lakše da pogazi moral, pravničko, svako drugo iskustvo i da obrazovanje baci na tepih i pljune na to, nego da trpi "jastrebove" iz PDP-a poput Branislava Borenovića.

Nije u skladu sa Ustavom

- To je još jedna šarada i ništa nije neočekivano. Kad je izabran CIK mi smo rekli da je on politički motivisan i to se pokazuje danas - ocijenio je Dodik.

On je podsjetio da je istog dana kada je CIK ponovo odlučivao o spornom glasačkom listiću iz RS za izbor delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH javnost mogla čuti izjavu Visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt).

- Neizabrani Šmit je govorio o tome da dan RS nije u skladu sa Ustavom jer je sud tako rekao, a nije se referirao na činjenicu da CIK kaže da je Sud donio nezakonitu odluku. Kako Sud može donijeti nezakonitu odluku - upitao je Dodik.