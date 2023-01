Kepić: Rođenje Isusa govori nam da možemo odahnuti, jer imaju istine za koje ne treba nikakva sila

One bezglasne istine, bezglasne stvari koje uvijek, da tako kažemo, ne trebaju ni moć, ni zaštitu, ni spektakl. To je život, to je istina, to je ljubav, to je jednostavnost. I one pričaju o onom najdubljem, životnom- podvukao je Kepić.

Dolazak pred jaslice odlazak je u predvorje vjere, kada se može reći da je među nas došao Onaj koji je živio čisto i koji je govorio uzvišeno.

- Onda, čovjek kaže: Mogli bi slijediti put i riječi toga čovjeka i graditi lanac ljubavi, egzistenciju mira - otoke mira, razumjevanja…

A onda, mi kao vjernici, kažemo "To svjetlo, koje je pohodilo svijet, to je sam- Bog! I, onda, negdje živimo u toj ohrabrenosti da naša egzistencija nije u onoj potpunoj usamljenosti. Nego, sad je On tu, on hodi s nama i naš, sada, put ima svoj cilj i možemo ići s nadom. Tako da Božić, zasigurno, progovara ono što je najegzistencijalnije - istakao je Kepić.