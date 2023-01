Pretežno oblačno vrijeme, na planinama se očekuje snijeg

Na planinama sa susnježicom i snijegom. Vjetar slab do umjeren istočnog smjera, a poslije podne na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni.

Za sutra se najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje na zapadu može pasti i malo kiše. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. U većem dijelu zemlje razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 7, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni.

Slično vrijeme nas očekuje i u četvrtak. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 15 stepeni.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Ponegdje na jugozapadu može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni.