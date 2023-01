Višković: Objavit ću imena ljudi koji su dobili otkaz, jer nisu dolazili na posao

Premijer RS Radovan Višković obećao je da će objaviti imena ljudi iz javnog sektora koji su dobili otkaz, jer nisu dolazili na posao.

Nije tačno, kazao je Višković, da ima na hiljade ili destine hiljada tih prevaranata, pa kada oni ostanu bez posla, ostat će milioni koji će omogućiti da plaće rastu 10 i više odsto.

- Tih pojedinaca ima, jedan broj već je dobio otkaz i dobit će ih još, ali to nije toliki broj ljudi koliki se u diskusijama želi predstaviti - rekao je Višković, dodajući da "ne treba od jedne poštene namjere praviti nerealna očekivanja".

Naglasio je da je cijela priča o otkazima u javnim ustanovama krenula nakon izjava iz "Elektroprivrede".

"Direktor "Elektroprivrede" prije desetak dana je u kameru izjavio kako u Gacku određen broj ljudi ne dolazi na posao, a nalazi se na Novom Zelandu.

- U razgovoru sa predstavnicima sindikata dobili smo tu potvrdu i to nas je iniciralo da pokrenemo to pitanje i da se uvede red - izjavio je on.