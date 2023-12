Višković: Poslodavci ne mogu zadržati radnika sa minimalnom plaćom od 700 KM

Predsjednik Vlade RS Radovan Višković rekao je da je apsolutno saglasan sa time da najniža plaća bude povećana, jer poslodavci ne mogu zadržati radnika sa minimalnom plaćom od 700 KM.



- Mi jedino naše ljude možemo zaustaviti, pogotovo mlade, upravo mjerama koje idu u pravcu povećanja plaća. U protekle tri godine 420 miliona KM godišnje RS je uložila u privredu. Išli smo do te mjere da to bude adresirano na radnika, odricali smo se određenih stavki u budžetu, smanjili poreske stope - rekao je Višković.

On je naglasio da postoje poslodavci koji su korektni, vode računa o svojim radnicima, ali ima i onih koji misle da je neko dužan da radi, dok se oni bogate.

Smanjiti stopu doprinosa

- Ne mogu takve ljude da štitim. Naše mjere su uvijek bile kreirane takve da se odreknemo nekog nameta, da smanjimo stopu doprinosa, a da to sve bude pretočeno na povećanje plata - rekao je Višković i dodao da su privrednici u RS povlašteniji u odnosu na drugi entitet, gdje su i minimalac i prosječna plaća manji.

On je naglasio da je RS uvijek išla u korist radnika kada je riječ o plaćama, koje su jedan od instrumenata da ljudi budu zadržani na ovim prostorima.

Višković je rekao da je danas od ministra rada i boračko-invalidske zaštite Danijela Egića tražio da ponovo zakaže sjednicu Ekonomsko-socijalnog savjeta za iduću sedmicu, ali da nije optimista da će poslodavci i sindikat postići dogovor o iznosu minimalne plaće.

Zakonska obaveza

- Neću odustati od zakonske obaveze da bi oni trebali da dogovore najnižu plaću. Sve što bi oni dogovorili to će biti prihvatljivo za Vladu RS. Međutim, nisam optimista u vezi sa tim, ali ja to sumiram na drugi način - "mi se ne možemo dogovoriti jer će nam onda biti lakše napadati Vladu". To nije korektno - rekao je Višković.

On je naveo da, ako neku ima neku obavezu i treba nešto da uradi, onda to treba i da učini.

- Apsolutno sam saglasan da minimalac treba da bude povećan i biće povećan, ali će to onda biti odluka Vlade RS. Do tada ćemo iscrpiti sve zakonske procedure. Ne želim da preuzimam tuđi posao ni na svoja, ni na pleća Vlade jer ako je to obaveza Ekonomsko-socijalnog savjeta - onda oni treba da se dogovaraju - naglasio je Višković.