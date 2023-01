Potvrđeno imenovanje Borjane Krišto za predsjedavajuću Vijeća ministara BiH

- Ovaj dom predstavlja glas onih koji su nam dali povjerenje. Čast mi je tražiti povjerenje od ovog istog doma. Posebno zahvaljujem koalicijama okupljenim oko HDZ-a, SDP-a i SNSD-a na ukazanom povjerenju. Drago mi je da su pokazale zrelost i dale mi povjerenje kako bi se u rekordnom periodu imenovalo Vijeće ministara. To pokazuje kako vidimo budućnost naše zemlje. Saradnja na zdravim temeljima isplativa i moguća ako se zato na opredijelimo u najboljoj mjeri bez da ikog uvrijedimo - poručila je Krišto.

"BiH je moja domovina"

- Pristupanje EU je imalo kontinuiranu podršku šire javnosti i zato je i temelj rada Vijeća ministara, kao i svih nivoa vlasti. Učinit ćemo sve kako bi se put ka EU ubrzao. Fokusirat ćemo se na prednosti koje posjedujemo, a to je šira podrška javnosti. Naglašavam važnost jačanja ljudskih resursa za jačanje provođenja IPA 3 fonodova. Koristit ćemo iskustvo zemalja u okruženju koje su napravile korak više i postale dio evropske porodice - kazala je Krišto.

Za ekspoze je rekla da je to njeno trenutno viđenje situacije, a ne plan rada Vijeće ministara. Naglasila je da je prva stavka evropske integracije.

Potreban konsenzus sva tri naroda

- Saradnja sa EUROPOL-om i kontaktna tačka je dobra početna tačka, nastavit ćemo saradnju, a to nas obavezuje i status kandidata.

- To je dug proces i tu nema brzih i jednostavnih rješenja. Klasičnim demokratskim pravima se smatraju sloboda izbora, nezavisno sudstvo, funkcioniranje institucija, ljudska prava i nezavisni mediji. Mislim da ostvarenjem tih stvari nema mjesta korupciji. Jačat ćemo rad antikorupcijskih službi - poručila je.

- Iako je ovo inflacija uzrokovana stvarima izvan BiH, potrebno je donošenje mjera radi jačanja domaće ekonomije i investicija. Moramo pomoći najranjivijim na najveće inflatorne pritiske. Uvjerena sam da će Vijeće ministara neumorno raditi na poboljšanju naše pozicije prema raznim indeksima konkurentnosti. To ne iziskuje neke troškove, a rezultati bi bili ogromni. To bi dalo zamah investicijskim ciklusima, a reflektovalo bi se na brojne stvari - kazala je.

Ekonomska pitanja

- Razvoj malih i srednjih privrednika je od velikih značaja, to doprinosi zapošljavanju, inovativnosti, konkurentnosti. Usvojit ćemo i brojne strategije, poput Strategije ruralnog razvoja.

U fokusu rada novog Vijeća ministara bit će i održivi razvoj, pojasnila je Krišto te dodala da će to biti usmjereno na Zelenu agendu za zapadni Balkan.

RTV sistem

U kontekstu saobraćaja govorila je o integraciji u evropske cestovne koridore te poduzimanju mjera za izgradnju svih dionica na koridoru VC.



Govorila je o RTV sistemu, gdje je govorila o nužnosti reformi javnih emitera. Naglasila je značaj donošenje zakona o javnom servisu i spomenula mogućnost uvođenja novih kanala u javni servis.

Rekla je da će u programu Vijeća ministara biti dodatno obrađene brojne stvari, a da će biti odgovornosti i na Parlamentarnoj skupštini.

Nakon izlaganja poslanika poslanici su komentarisali ekspoze. Branislav Borenović (PDP) je kazao da je riječ o političkom štivu.

- Ono što sam primjetio da fali u 23 stranice ekspozea, a niti jednom se ne spominju dva ekonomski najpotrebnije rješenja, a to su PDV i akcize. Javnost očekuje odgovor šta će biti s akcizama, jednako to zanima ljude i u Sarajevu i u Banjoj Luci i u Mostaru, i Bošnjake i Srbe i Hrvate. Očekivao sam da ćete to posebno izdvojiti, zato što imate nove partnere koje su u staroj vlasti insistirali na tim pitanjima. Zbog toga će PDP glasati protiv imenovanja - rekao je Borenović.