Bradara nakon odluke NSRS: Presude Ustavnog suda se uzimaju kao sa švedskog stola, šta nam se ne dopada osporavamo

Stalno se vraćamo na iste teme

- Mi se stalno vraćamo na iste teme. U BiH se stekla praksa da uglavnom svi uzimaju presude Ustavnog suda kao sa švedskog stola. Uzmete ono što vam se dopada, a što vam se ne dopada osporavate. Postoji i presuda "Božo Ljubić" o legitimnom predstavljanju koja je za veliki dio javnosti nešto o čemu se ne treba pričati i onda naravno u takvom ambijentu imate one koji likuju nad presudama Ustavnog suda i nerazumijevanje odluka koje donesu pravosudne institucije. Sad je pitanje šta je država - rekla je Bradara.

Partnerstvo sa Osmorkom

Bradara je komentarisala i partnerstvo HDZ-a sa strankama okupljenim oko Osmorke.

- Mi smo uvijek nastojali napraviti neki politički dogovor, ali sami znate da mi nikad nismo koristili riječ koalicija već političko partnerstvo i ovo što sada vidimo jeste drugi ambijent. Mi smo ipak dobili kandidatski status i zemlja ima jedinu šansu kretanja ka EU i da teška pitanja ostavljamo za sutra ako ih ne možemo danas riješiti - rekla je Bradara u emisiji TVSA i dodala kako su oba sporazuma potpisana i za državni i federalni nivo.

Tokom emisije je govorila i o formiranju nove federalne Vlade, kao i o situaciji u klubovima Doma naroda FBiH.

- Ono što je u Klubu hrvatskog naroda jasno to je više od dvotrećinske potpore za vjerovatno kandidata Hrvatskog narodnog sabora, to jest moju malenkost, a onda u Klubu Srba također je poprilično čista situacija, i u Klubu Bošnjaka je to još uvijek poprilično neizvjesno - izjavila je Bradara.

Kada je riječ o mogućim opstrukcijama, nada se da ih neće biti.

- Ova zemlja nema više nikakve mogućnosti za blokade, nadam se ih neće biti i nadam se da ćemo nakon osam godina dobiti vlast u Federaciji - poručila je Lidija Bradara u "Špici" na TVSA.