Iz NS optužili Zahiragića da je rekao da su "autistička stranka", on odgovorio: Toliko godina, a i dalje glup

- Čitava politička karijera Harisa Zahiragića je laž, ili on jednostavno nije u prilici da vlada sa sobom pa mu riječi nekontrolisano izlaze. U jednom trenutku kaže: "Vi ste svakako jedna autistička skupina ..." a na upozorenjnegira to, i u sekundi smišlja laž kao opravdanje. Mi smo u mahale ovakve tipove vali miševima. Inače je odvradno spominjati autizam u negativnom kontekstu, bravo Harise – napisao je Logo.

- Toliko godina, a i dalje glup. Kriza srednjih godina. Kada su me tvoje kolegice optužile da sam to rekao, tada sam pomislio da možda jesam nesvjesno. Kada si postavio video, čuje se šta sam rekao, shvatio šta su one to čule kao autizam. To o miševima i jeste tvoj nivo, luzeru – poručio mu je Zahiragić.

Da li je rekao autistička ili elitistička, možete i sami procijeniti na videu.