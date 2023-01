U januar ulazimo sa temperaturom od 18 stepeni Celzija

U našoj zemlji danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje u većini područja. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle.

Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu zemlje do 13, a dnevna od 11 do do 18 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 11 °C, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Neočekivano za prvi januar, ali sutra se u većem dijelu zemlje očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 12 do 18 °C.