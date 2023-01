U Sarajevu, Sanskom Mostu i Livnu 2022. godina je najtoplija, i danas sunčano

Danas se u većem dijelu naše zemlje očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka može biti u zapadnim područjima Bosne.

U jutarnjim satima po kotlinama Bosne je moguća magla. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu zemlje do 13, a dnevna od 11 do 17 °C.

U Sarajevu pretežno sunčano. U jutarnjim satima u nižim dijelovima grada je moguća magla. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 12 °C.

U Sarajevu, Sanskom Mostu i Livnu 2022. godina je najtoplija od početka službenih mjerenja, a u Mostaru se izjednačila sa najtoplijom do sada koja je bila 1950. godine, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.