U novogodišnjoj noći besplatan prijevoz u Kantonu Sarajevo

Dodatni polasci

- Čengić Vila – Baščaršija - od 17h do 23:35h saobraća do Skenderije na svakih 6 minuta, a od 23:35h do 03h navedena linija saobraća na svakih 8 minuta do Skenderije i obratno.

- Baščaršija – Hrasnica - saobraća redovno od 17h do 23h , gdje samo mijenja terminal i kreće sa Trga Austrije, a dodatni polasci su sa Trga Austrije u 00:45h, 01:45h, te iz Hrasnice u 00:45h i 01:45h.

- Sutjeska-Vogošća - saobraćat će dodatni polasci sa Sutjeske u 00:30h i 01:30h, te polazak iz Vogošće u 01:00h.