Ko je kandidat SDA za gradonačelnika Bihaća: Višestruko presuđivan, počinio razbojničku krađu, prisilno odvođen u KPZ

Riječ je o osobi koja ima jedan od najdebljih dosjea među političarima i koja decenijama puni kategorije crne hronike. On je zbog krivičnih djela osuđivan čak pet puta, a najstrožija kazna mu je izrečena 2007. godine za razbojničku krađu u Bihaću.

Više kafanskih tučnjava

Ono što je interesantno je da je od spornog događaja do pravosnažne presude prošla skoro decenija, a do izricanja te kazne osuđivan je još tri puta.

Tada su Hamdija Abdić i Emin Pivić u kafiću zarobili privrednika Nedžada Bajrića i skoro četiri sata ga udarali nogama, rukama, pištoljem i ostalim predmeta, a sve to pod prijetnjama kako bi im dao 200.000 njemačkih maraka. Pivić je tom prilikom ranio Bajrića, nakon čega je s Abdićem mu oduzeo automobil, mobitel, narukvicu, sat i novac koji je imao kod sebe. Zbog toga je Kantonalni sud u Bihaću osudio Pivića na tri, a Abdića na dvije godine zatvora.

Oštećenje tuđe stvari

2009. godine, nakon odlaganja služenja zatvorske kazne za razbojništvo, prinudno je priveden u KPZ Zenica.

2016. je zbog oštećenja tuđe stvari kažnjen novčanom kaznom od 500 KM, nakon što je udario u vrata automobila. Razlog tome je bilo to što se njegova supruga posvađala s drugom ženom, a on je otišao ispred radnje njenog partnera i počinio to djelo.