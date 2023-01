Danas uklanjanje aviobombe u Banja Luci, izdate preporuke građanima

Udaljavanje stanovništva

Na osnovu prijedloga Gradskog štaba za vanredne situacije, a s ciljem provođenja mjera bezbjednosti i zaštite stanovništva donesena je naredba da se od 9 do 11 sati obavi potpuno, pravovremeno, privremeno udaljavanje (evakuacija) stanovništva i zabrana boravka do 11.00 časova, do davanja signala, odnosno ručne sirene za prestanak opasnosti - u poluprečniku do 300 metara od lokacije gdje je zaostala bomba, navode iz banjalučkog Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice.

Udaljavanje stanovništva i sprovođenje mjera bezbjednosti na ovom prostoru sprovešće Policijska uprava Banjaluka u skladu sa svojim planom.