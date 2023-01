Čović: Za izbornu reformu nije dovoljna Osmorka, SDA neće uspjeti narušiti odnose koalicije

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović smatra da je moguća izborna reforma u BiH i da tu nije dovoljna Osmorka, nego je potrebno iskoristiti cijeli koalicioni kapacitet kod predstavnika Bošnjaka, Srba i Hrvata.

- Svi imaju odgovornost za to, s obzirom da je to stavljeno u dokumente našeg koalicionog partnerskog djelovanja za četiri godine. Tamo piše da ćemo u roku od šest mjeseci završiti taj posao sa djelimičnom izmjenom Ustava ako nam bude trebala, odnosno Izbornog zakona. To znači dodatno objasniti ove odluke oko Doma naroda našim konkretnim doprinosom, a isto tako naći konačno rješenje za izbor članova Predsjedništva BiH - naveo je Čović.