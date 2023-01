Dodik uoči proslave neustavnog praznika: Ponosni smo na RS, pitanje je šta će se događati sa BiH

"Najpismeniji narod"

On kaže kako "RS vidi kao snažnu i neupitnu društvenopolitičku i teritorijalnu zajednicu, koju treba predati novim generacijama koje dolaze".

- Ponosni smo na RS. Pogotovo pamtim njen prvi dan jer sam bio učesnik Skupštine koja je donijela tu odluku i sa kojom mislim da pamtim sve njene dane.

RS koja se izborila sa mnogim izazovima danas je stabilna i danas je voljena, i ima veće povjerenje nego što je to bilo prije deset, 15 godina kada su snažne intervencije, prije svega stranaca ličile na to da će biti razgrađena i da će biti izgubljena. Ona to nije, ni jedno, ni drugo. Danas je jača, ima vjeru u sebe - naveo je Dodik.

Dodik je izjavio "da je narod RS najpismeniji narod na ovim prostorima".



- Ne možete ovdje da podvalite neke ideje iz Evrope, ili neko jugoslovenstvo. Svi mi zajedno prepoznajemo to i odgovoramo na pravi način i izazove, ali i očekivanja naroda - kazao je Dodik.