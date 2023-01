Premijer TK: Očekujemo transportere, zlu ne trebalo

Irfan Halilagić (SDA), premijer Tuzlanskog kantona, osvrnuo se na obilježavanje neustavnog dana RS i naglasio je značaj ulaganja u sigurnost obzirom da je Vlada TK okončala tendersku proceduru za nabavku transportera za Upravu policije MUP-a TK je okončana.

- Svjesni smo naše odgovornosti kao najbrojnijeg naroda. Trpljenje je naš usud, cijena koju plaćamo da imamo državu. Kakvu, takvu. Nama jedinu! I tu smo cijenu prihvatili da plaćamo. No to ne znači da smo pasivni ili naivni. To ne znači da nas embargo na uvoz oružja ili embargo na demokratiju (kako jučer reče član Predsjedništva BiH g. Komšić), mogu zaustaviti - istakao je Halilagić.

Smatra da su izgovorena i napisana riječ najmoćnije oružje.

- Mi smo u udžbenike historije napisali da je neustavan, da je uvod u genocid, etničko čišćenje, silovanja, ubijanje djece, žena, staraca. Da je sve to u presudama najviših svjetskih sudskih instanci, "teških" 1000 godina zatvora. Djeca o tome od septembra uče u školama. Nema više generacija koja će imati kolektivnu amneziju ili rupu u sjećanju o sebi i svojoj prošlosti. Ekonomija, da. Socijala, da. Zdravstvo, da. Sport, da. Infrastruktura, da. Slobodno društvo, da. Borba protiv korupcije, da. Ali i sigurnost, da - poručio je Halilagić.

Dodaje da očekuje transportere.

- Očekujemo transportere. Neka ih i za parade. A i zlu ne trebalo - zaključio je Halilagić.