Ponovljeno suđenje Kemalu Čauševiću: Apelaciono vijeće želi pojašnjenja od vještaka

Novi dokazi mogući ako su proistekli iz žalbi

On je dodao da Tužilaštvo nije tražilo oduzimanje imovine od lica na koje je ona prenesena, što su u ovom slučaju supruga i sin optuženog. Punomoćnik je rekao da će tražiti ponavljanje postupka u slučaju da ostane odluka o oduzimanju imovine koja se odnosi na suprugu i sina, jer oni nisu bili u prilici da u prvostepenom postupku ispituju vještaka.

- To nije dokaz o pranju novca - istakao je Jokić.

On je rekao da je Tužilaštvo pranje novca u ovom predmetu dokazivalo nalazom vještaka, čiji je zadatak bio da utvrdi da li je Čaušević mogao steći na osnovu svojih legalnih primanja.

Poziv za dva vještaka

Čaušević i njegov branilac Suad Sultanić naveli su da optuženi u istrazi nikad nije saslušan u vezi s pranjem novca. Sultanić je zatražio od Apelacionog vijeća da naredi Tužilaštvu da dostavi naredbu o provođenju istrage za to krivično djelo.

Čaušević je govorio o zastarama i nepostojanju djela za koja je saslušan u istrazi, kao i o nekretninama koje je on posjedovao do 1996., a njegova supruga i prije nego što su se upoznali. Kako je naglasio, sve je to bilo prije nego što je postao direktor UIO-a.

Vijeće je odlučilo da se na naredno ročište pozovu dva vještaka kako bi razjasnila određena pitanja, a da će nakon toga odlučiti da li ima potrebe za dodatnim vještačenjem, kao i da će razmotriti prigovor Odbrane da optuženi nije ispitan za pranje novca.

- To ćemo provjeriti… od toga zavisi ishod postupka - kazao je sudija Vučinić.

Prvostepenom presudom Čaušević je u maju 2021. osuđen na četiri godine za primanje dara i na šest godina za pranje novca, te mu je izrečena jedinstvena kazna od devet godina zatvora. Apelaciono vijeće je povećalo kaznu za primanje dara na pet i po godina, a ukinulo dio za pranje novca i oduzimanje 575.000 maraka, te četiri stana i četiri poslovna prostora, kao i zemljišta.

Naredno ročište je zakazano za 23. januar.