HMS: Efendić se doima kao trojanski konj u redovima Osmorke

Natpolovična podrška birača

Efendić kaže kako u sastavu Osmorke ima multietničkih stranaka pa je, po njemu, Osmorka trebala dobiti više - valjda neko hrvatsko i srpsko mjesto. Kad govori o multietničnosti Efendić misli na činjenicu da među dužnosnicima stranaka iz Sarajeva ima i po neki Hrvat i Srbin. No, po tom kriteriju ništa manje multietnični nisu ni SNSD i HDZ, koji, pokazalo se imaju, među izabranim zastupnica, i Bošnjaka, pa im, za razliku od Efendića, ne pada napamet govoriti kako imaju pravo predstavljati taj narod, piše HMS.

Da bi stekli to pravo nije dovoljno imati po nekog pripadnika tog naroda u svojim stranačkim redovima, već morate dobiti natpolovičnu podršku birača tog naroda (50 plus 1 glas). To je suština demokratije- vladavine naroda. A pod narodom Ustav BiH, kako je to obrazložio i Ustavni sud BiH, prepoznaje Hrvate, Bošnjake i Srbe, kao konstitutivne narode. Izborni rezultat HDZ BiH i SNSD jasno govore kako su oni dobili takvu potporu, no ni jedan ni drugi bošnjački blok SD-DF, kao ni Osmorka, ili pojedine njezine članice nisu na izborima dobile legitimitet zastupati interese Hrvata i Srba, jer je podrška građana hrvatske i srpske nacionalnosti tim strankama na nivou statističke greške, što se lako može dokazati. Tu je potpuno irelevantan broj zastupnika Osmorke u Predstavničkom domu (13) u odnosu na broj zastupnika, recimo, HDZ BiH (4).

Ti brojevi samo govori o tome da su građani Bošnjaci 4 puta brojniji od građana Hrvata i nešto brojniji od Srba. Legitimitet u nacionalnom predstavljaju, koji nalaže i Zakon o Vijeću ministara, pokazuje Dom naroda. I kad sarajevske stranke budu imale većinu u hrvatskom i srpskom klubu imat će pravo zahtijevati da na svim ministarskim mjestima koja po Ustavu BiH i Zakonu o Vijeću ministara pripadaju Hrvatima i Srbima kao konstitutivnim narodima budu njihovi kadrovi, smatra HMS.