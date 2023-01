Ima samo jednog državnog poslanika: Nermin Ogrešević opet vara NiP i SDP

Jedan zastupnik

To znači da bi eventualnim potpunim istupanjem iz „osmorke“ ove stranke mogle ugroziti formiranje vlasti na federalnom nivou. Iako bi, teoretski, bilo moguće da ostalih šest stranaka, zajedno s HDZ-om i podrškom malih stranaka, uspostavi tijesnu većinu bez NES-a i Stranke za BiH, vrlo teško bi bilo uspostaviti stabilnu federalnu vlast.

Poruka „osmorci“

Zvanično, kao razlog istupanja iz koalicije naveli su odbijanje zahtjeva koji su uputili Miloradu Dodiku, a kojim su tražili da povuče neustavni zakon o prisvajanju državne imovine.

U javnosti se ranije špekuliralo kako su u Stranci za BiH i NES-u nezadovoljni ponuđenim pozicijama u raspodjeli vlasti. Javna je tajna da Efendić za sebe zahtijeva gotovo sve ključne pozicije za energetski sektor u FBiH, a i dalje ne odustaje od ideje da bude premijer Kantona Sarajevo, što mu je želja još iz dana SDA.

Jasno je da istupanje ove dvije stranke iz državne većine neće ni prepasti, ni smiriti, ni umiriti Milorada Dodika.

S obzirom na to da na državnom nivou ionako ne posjeduju veću političku moć, s jedne strane, tobožnjim povlačenjem iz vlasti zbog Dodika šalju poruku javnosti da su, navodno, principijelni i beskompromisni kad je odbrana države u pitanju. No puno je važnija poruka koju, s druge strane, šalju partnerima iz „osmorke“, a to je da njihove podrška i lojalnost nisu bezuvjetne i da bi mogli uzdrmati čitav proces ako se ne ispune njihove želje.

S te strane ovo predstavlja pokušaj pritiska, kako bi na nižim nivoima vlasti u raspodjeli funkcija, prije svega na nivou FBiH, osigurali što bolje pozicije za sebe.