MUP HNK dobio nova 23 policijska vozila

Nastavak dobre prakse

Osvrnuvši se na nedostatak policijskog kadra, Bevanda je podsjetio na to da je na nedavnoj sjednici Vlade HNK data saglasnost za zapošljavanje novih 150 policijskih službenika, 130 kadeta za čin policajca i 20 kadeta za čin mlađeg inspektora, kao i da je usvojena Uredba o dopuni uredbe o činovima policijskih službenika HNK.

Nova radna mjesta

- Time su se stekli uvjeti da možemo raspisati natječaj za neka radna mjesta i prije provođenja činovanja, izabrano je Povjerenstvo za prijem i nadam se da ćemo do kraja tjedna raspisati natječaj. Vjerovatno ćemo do kraja ove godine raspisati još jedan natječaj, u drugoj polovini godini, za prijem novih 100 kadeta policajaca, tako da ćemo manjak policijskih službenika nadoknaditi u ovoj i u narednoj godini - kazao je on.

Kazao je i da su policijski službenici u HNK, uglavnom, starije životne dobi, a u prilog tome govori činjenica, kako je dodao, da će 2025. godine u penziju otići oko 250 policijskih službenika.

- Kroz ovo prethodno vrijeme imali smo općepoznate probleme, tako da su službe edukacije i inspektorat kadrovski devastirani i sada sve to treba ponovo staviti u funkciju i kroz kontinuirane obuke i školovanje podići stručnost rada policije na višu razinu - kazao je Bevanda.

Podjeli vozila su prisustvovali i policijski komesar, Robert Perić i zamjenik komesara, Raiz Hasić.