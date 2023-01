U BiH danas prolazno naoblačenje, kakvo vrijeme nas očekuje do kraja sedmice

Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 3, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8, na jugu zemlje do 11 stepeni.

U Bosni danas prolazno naoblačenje , prije podne sa padavinama u Krajini, dijelu centralne i sjeverne Bosne, uglavnom kiša u nizinama, a snijeg u višim područjima. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

Sutra se prije podne po kotlinama u Bosni očekuje magla. U drugom dijelu dana prolazno naoblačenje sa zapada. Vjetar slab promjenljivog smjera. U večerenjim satima očekuju se padavine, u nizinama kiša, u višim područjima susnježica i snijeg.

Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu zemlje do 11 stepeni.

Za subotu se prije podne u Bosni najavljuje oblačno vrijeme sa slabom kišom ili susnježica, a na planinama sa slabim snijegom. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu do 12 stepeni.

U nedjelju je najavljeno umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu do 12 stepeni.