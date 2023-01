Turković o izjavi Dodika za "Avaz": To je otvorena prijetnja, zagrnuo se sa izrekom, ali je dao signal šta želi

Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković za portal "Avaza" je komentarisala izjavu predsjednika RS Milorada Dodika koji je kazao "da joj je svaka za šamara".

- Pa pazite, to je otvorena prijetnja. Znate, to je poziv da neko primijeni silu. To nije slučajno. On se zagrnuo sa izrekom, ali je dao jasan signal šta on želi i šta savjetuje.

Ja mislim da je takvo ponašanje nedopustivo, ne samo za javne ličnosti, nego i u privatnim odnosima, a da ne govorim za nosioce državnih funkcija, za nosioce entitetskih funkcija - ističe Turković za portal "Avaza".

Turković dodaje da su to izjave koje treba, ne samo osuditi, nego vidjeti i koji je nivo ozbiljne prijetnje koji proizilazi iz tih izjava.

Upitana da li razmišlja o tužbi, Turković odgovara:

- Ja ne, ali vjerovatno da postoje oni koji to motre i koji će odlučiti o koracima koje treba preduzeti.