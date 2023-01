Sekretar FK Zvezdara za "Avaz": Povrijeđeni roditelj je dobro, vratio se u hotel, svi su nam ponudili pomoć

Ivan Stojimirović, sekretar Fudbalskog kluba Zvezdara, za portal "Avaza" govorio je o nemilom događaju koji se desio na međunarodnom dječjem turniru na Ilidži, gdje je napadnuta grupa roditelja djece iz FK Zvezdara, a tom prilikom je jedan roditelj izboden.

- U povratku s utakmice grupa maskiranih mladića je napala naše roditelje, isprskala suzavcem. Neki od naših roditelja su potrčali za njima, prilikom čega je jedan od naših roditelja uboden nožem - govori Stojimirović za portal "Avaza".

Zbrinut u KCUS-u

Ističe da je taj roditelj zbrinut u KCUS-u.

- On je trenutno dobro, vratio se u hotel i uglavnom dobro je prošlo.

Pojašnjava da nije bio prisutan kada je bilo sporno skandiranje "Ubij Srbina".

- To ne treba da se dešava na ovim turnirima, pogotovo što su to djeca od sedam-osam godina, to nije bilo na našoj utakmici, ali to nije bilo lijepo čuti i vidjeti - kaže Stojimirović za "Avaz".

Skandiranje dok je igrala druga ekipa

Otkrio je da je to skandiranje bilo za vrijeme utakmice druge ekipe iz Beograda.

Ipak, ističe da pored svega nije u strahu.

- Nisam u strahu, volim da dođem u Sarajevo, tu su gradonačelnica Sarajeva, ministar sporta, ministar policije, ambasadorica Srbije, FK Željezničar, FK Slavija, svi su nam ponudili pomoć, gospodin iz hotela Bosmal gdje se nalaze roditelji, da ne bih nekoga zaboravio, sve je dobro - zaključio je Stojimirović za "Avaz".