Elmedin Konaković za "Avaz": Spremni smo raditi drugačije, na pritiske odgovaramo promjenama koje dolaze

Konstituirajuća sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta je počela, a za “Avaz“ je govorio Elmedin Konaković, lider Naroda i Pravde, koji se nada pozitivnim ishodima.

- Dom naroda će se konstituisati, odabrat će rukovodstvo doma, privremena radna tijela koja su potrebna za usvajanje budžeta, također će se konstituisati klubovi naroda i pripremit se za dalje procedure izbora rukovodstva Federacije - navodi Konaković.

Dodaje da izbor delegata za državni Dom naroda ne može biti danas, jer se tek sad prave liste i upućuju CIK-u.

Poštivanje dogovora

Lider NiP-a očekuje i to da će se ispoštovati volja parlamentarne većine ove programske koalicije, te da će sve biti izabrano kao po dogovoru.

- Generalno mi sve otpore, pritiske koje radi ovaj sistem da bi ostao na vlasti, demonstriramo kao promjene do kojih dolazi. To smo uradili na Predstavničkom domu, danas će naša javnost vidjeti to i u Domu naroda – ističe Konaković.

Također, kazao je i to da je važno da se promjena desi bar na jednoj strani u političkom prostoru, jer bi to značilo novu energiju koja će na bazi programa ponuditi rješenja.

- Malo više optimizma, programskih rješenja, jer ova politička depresija u kojoj se BiH nalazi predugo traje – kazao je.

Teška situacija

Demografska slika Bosne i Hercegovine je veoma loša, a Konaković smatra da su to politički akteri shvatili ozbiljno.

- Mi smo spremni raditi drugačije u odnosu na vlast prije. To se može vidjeti u prvih nekoliko sedmica, od Vijeća ministara, usvajanja budžet do kojeg se nadam da će doći ubrzo i na nivou države – naveo je Elmedin Konaković, lider Naroda i Pravde.

Za kraj je dodao još da institucije BiH bi trebale raditi ozbiljnije svoj posao, jer bi to značilo bolji život za građane.