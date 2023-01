Karamatić: SDA nas vuče prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima

O Izbornom zakonu, Budžetu Federacije BiH, položaju Hrvata u BiH za BHT Uživo govorio je predsjednik HSS-a u BiH i član Hrvatskog narodnog sabora u BiH Mario Karamatić.

- Moje mišljenje je cijelo vrijeme da nema napretka dok ljudi koji ovdje žive i rade ne sjednu i ne dogovore se, stranci ne razumiju bit BiH. U Ustavnom sudu imate tri strana suca, kako ćete vi njima objasniti šta je kantonalna skupština, a šta Dom naroda - rekao je Karamatić dodavši kako "60 posto ljudi koji sjede na važnim funkcijama" ne znaju pobrojati sve institucije.

Očekuje da Budžet bude usvojen

O Budžetu Federacije BiH: "Lično mislim da će budžet biti usvojen, prihodi su se enormno povećali, kada vas neko "počasti" milijardom, onda ima prostora i za podijelit negdje nešto. Ja ću ga podržati jer se povećavaju sredstava za poljoprivredne poticaje - to je broj jedan, a broj dva je to što se neko konačno sjetio rasteretiti poslodavce... Mi imamo oko 1000 fiskalnih i parafiskalnih nameta koje plaća realni sektor. Mi ulazimo u recesiju, dva su rješenja, jedan je rat, to smo pokušali, to ne valja, drugi je povećanje javne potrošnje, znači kada bi se nameti smanjili na nekih 20 do 30 posto sa sadašnjih 70, taj novac bi se vladi vratio kroz PDV - rezolutan je Karamatić.

Na upit može li budžet zadovoljiti sve zahtjeve Karamatić kaže da "može i puno više". Sredstva će, smatra, bit utrošena. "Ja ću tražit da se sredstva za poljoprivredu maksimalno posvećaju. Neko ko proizvodi krompir - ako dobije poticaj - može dati nižu cijenu. Što se tiče penzija, one su sramotno male, ljudi koji odu u penziju ne mogu sebi kupiti lijekova - rekao je Karamatić.

Podsjetio je da je premijer Fadil Novalić imao populističke poteze. "To je toliki populizam da mene bude stid zbog njih", rekao je Karamatić komentarišući izjave Novalića o povećanju penzija do kraja godine, a što se nije dogodilo.

Posljednja prilika

Govoreći o radu federalnog i državnog parlamenta, Karamatić kaže kako je to "možda posljednja prilika za BiH".

- Ljudi koji su izabrani, da sjednu, da se pokušaju dogovorit, ako to ne napravimo, čeka nas još jedna kriza iz koje neće biti povratka - rekao je.

Kaže kako sada imamo jednu "šizofrenu situaciju" u Domu naroda.

- Činjenica je da SDA ima većinu i da preko potpredsjednika FBiH može blokirati sve procese, ali je identično da Hrvati mogu preko svog kluba blokirati sve procese, a SDP kroz srpski klub može blokirati sve procese, sada smo u situaciju da neko mora biti gospodin da bi profunkcionirala Federacija - govori Karamatić.

- SDA je već najavila blokade, na što će to izaći na kraju, vidjet ćemo - rekao je Karamatić i dodao kako na kraju sve ovisi o visokom predstavniku.

Balkanski mentalitet

Ističe da balkanski mentalitet navodi da se kod nas stvari guraju dok god je to moguće.

- Ja bih bio najsretniji kada bi reprezentacije tri naroda sjele i dogovorile se. Da zatvorimo te neke ružne stranice historije, ne zbog nas, nego zbog naše djece, ako nastavimo ovim tempom neće biti nikoga u BiH nego nekoliko uhljeba koji sjede po javnim preduzećima i parlamentima - govori on.

Na upit kada će FBiH dobiti novo rukovodstvo, Karamatić kaže da očekuje da će to biti na sjednici 27. januara i da će se tada izabrati i izaslanici u državni Dom naroda.

Govoreći o imenima kandidata za Vijeće ministara kaže kako je "HSS ponudio najstručniju kandidatkinju. Ja sam lično zadovoljan njezinim radom, a zadovoljan je i HNS, gospođu Lovrić (Ljiljanu) mogu komentarisati... Želim svu sreću ljudima koji budu u Vijeću ministara sa sve tri strane - kazao je on.

Prošla vremena privatiziranja demokratije

- Ako u ovom mandatu ne povedemo BiH naprijed, nećemo više moći, kao kad dovezete majstoru starog Golfa dvojku i on kaže da se to ne isplati popravljati, mi smo sada tu negdje kao država - rekao je Karamatić.

Smatra kako nas sada SDA "vuče prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima umjesto prema ujedinjenoj Evropi" jer se ne mogu pomiriti sa "djelimičnim gubitkom vlasti".

Govoreći o najavama protesta, kaže kako su "prošla vremena privatiziranja demokratije uz pomoć paleži". "Dokle je SDA spremna ići, ne znam, ali bih ih zamolio da sačuvaju mrvicu dostojanstva jer je ovo degutantno".