PTSP-ovci pokušavaju živjeti normalno

Udruženje "Svjetlost Drine" u Goraždu osnovano je 2005. godine s ciljem okupljanja bivših boraca oboljelih od PTSP-a. Trenutno okuplja oko 180 članova, među kojima je 80 korisnika kod kojih je dijagnosticiran posttraumatski stresni sindrom.

Nervoza i nemir

Bivši pripadnik ARBiH Rizo Dacić, zahvaljujući vlastitim iskustvima, pomaže nekadašnjim saborcima. Surov, težak i neravnopravan rat u opkoljenom Goraždu ostavio je posljedice i na njegovo zdravlje.

- Prvo moraš shvatiti da je to bolest koja može nauditi i tebi, i tvojoj porodici, i okolini u kojoj živiš. Ako to prenosiš na druge, tu nervozu, nemir, traume proživljavaš na način koji nije adekvatan. Uvijek čovjek proživljava te neke ratne traume. Doživjeli smo mi svašta, pogibija, rušenja, paljenja, smrtnih opasnosti i to čovjek prerađuje u sebi i najčešće mu dođe u snovima - kazao je Dacić.

Borba s posttraumatskim stresom teža je u zemlji u kojoj trauma traje već decenijama.

Teška borba

- Taman nekoga stabiliziraš i dovedeš u stanje da može razmišljati pametno o svojoj porodici, dođe neka situacija koja ga ponovo vrati u to. Nema hljeba da jede, dijete da pošalje u školu, nema posla, pa i ta korona što je bila ponovo je neke ljude vratila. Borba za preživljavanje, sve to utječe na ljude - istakao je Dacić.