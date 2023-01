Moguća katastrofa: U korito Bregave se srušio nasip mini hidroelektrane

U proteklim danima, usljed prelijevanja iz kanala kojim se vodom snabdijeva protočna mini HE "Do" došlo je do obrušavanja nasipa zbog čega je ogromna količina materijala završila u koritu rijeke Bregave.

Ogroman dio nasipa nastalog izgradnjom ovog kanala i mHE visi u zraku i svakog trenutka može da se obruši.

- Postoji opasnost da dođe do zatrpavanja čitavog korita što bi dovelo do formiranja akumulacije koje bi nakon probijanja izazvala nesagledivu štetu na objektima nizvodno.

Neki od tih objekata su od neizmjernog kulturno-historijskog značaja - upozoravaju aktivisti.