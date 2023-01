Pročitajte biografije novih ministara

Od deset članova novog Vijeća ministara, samo su dva bila i u prošlom sazivu i to Zoran Tegeltija i Staša Košarac.

Bivša predsjednica Federacije BiH Borjana Krišto je rođena 1961. godine u Livnu. Diplomirala je 1984. na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, a pravosudni ispit je položila u Sarajevu.

Od 1995. godine je članica Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ), a od 2015. i zamjenica predsjednika HDZ-a. Krišto je do 1999. radila u livanjskim kompanijama: "Agro Livno", "Guber", "Likom" i "Livno bus". Od 1999. do 2000. godine je bila ministrica pravosuđa i uprave Livanjskog kantona, a do 2002. godine sekretarica Vlade Livanjskog kantona.

Na općim izborima 2002. godine je kao kandidat HDZ-a BiH osvojila mandat u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, ali ga nije preuzela jer je imenovana za ministricu pravde u Vladi FBiH. Na općim izborima 2006. godine izabrana je u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. U aprilu 2007. je imenovana za predsjednicu FBiH, a od 2011. je bila delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Za opće izbore 2014. godine kandidovala se za Predstavnički dom Parlamenta BiH i osvojila mandat. Karijeru u Predstavničkom domu državnog Parlamenta je nastavila i nakon Općih izbora 2018. godine.

Zukan Helez - ministar odbrane