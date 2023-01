Mijatović: Durakovića smo se sjetili na način da smo Lagumdžiju, koji ga je izbacio, poslali za ambasadora

Potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović osvrnuo se na društvenim mrežama okolnosti koje se dešavaju unutar SDP-a.

- Neprijatna je šutnja mnogih, ali znam da može drugačije. Rasplet oko formiranja vlasti će ići u jednom ili drugom pravcu, al vjerujte to je mnogo manje bitno od činjenice u kojem će smjeru ići SDP BiH. Koliko god često izgledali kao raštiman orkestar, SDP BiH je veoma moćna organizacija, ali se hitno mora vratiti sebi i svojoj ideološkoj postavci od koje smo se žestko pomjerili. Previše dugo vremena SDP BiH funkcioniše u okvirima šutnje i čuvanja samo ličnih pozicija, u kojem niko nije spreman da rizikuje sopstvenu poziciju zarad ideje i partije - naveo je Mijatović.

"Drugovi šute"

Kaže da je i on u tom kontekstu "prava budala" koja je spremna ući u sukob sa bilo kim bez kalkulacije da li će to izazvati štetu.

- I dok uporno to radim jer smatram da je to naš pristup i partijsko naslijeđe koje nam i rahmetli Nijaz ostavi, drugovi šute i čuvaju pozicije po sistemu mandat po mandat pa makar u opziciji i ne zamjerati se nikome. Interesantno je kako svaki put kada u javnosti krenem jako ti isti zovu i šalju poruke, “e nek si im rekao”. Ali nećete čuti u javnosti da se jave da i barem upola tako se "nagovore”, ne oni čak sjede i piju kafe sa onima koji udaraju po SDP-u i govore, onaj Vojin je lud. Dodatni problem jeste što svoju multietničnost baštinimo samo na papiru u statutarnim dokumentima, a kada dođu momenti odluke onda linijom manjeg otpora. Tu zapravo i leži odgovor zašto SDP BiH 27 godina nakon rata nije dominantna politička partija na cijeloj teritoriji BiH, među pripadnicima svih naroda - rekao je.

"Nikšić kao selektor"

Osvrnuo se i na jedanaestu godišnjicu smrti bivšeg predsjednika SDP-a Nijaza Durakovića.

- Danas na godišnjicu smrti bivšeg nam predsjednika Nijaza Durakovića, sjetili smo ga se i to tako što onoga koji ga je izbacio šaljemo za ambasadora u UN. Nazovite me ludim ali to prosto nije normalno. I odmah da raščistimo nemam nikakvog raskola u SDP-u što bi mnogi voljeli, ovo sve pišem jer sutra imamo ogromnu priliku da se vratimo na fabričke postavke. Ukoliko to uradimo a uvjeren sam da hoćemo, završit ćemo i proces formiranja vlasti i početi neophodne reforme u našoj zemlji. Sutra očekujem da predsjednik Nikšić kao selektor predloži najbolju taktiku, podjeli zadatke i da odigramo utakmicu života i za SDP BiH i za našu domovinu, uvjeren sam da možemo. Živio SDP i BiH - zaključio je Mijatović.