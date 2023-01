Zdravstvene ustanove u Sanskom Mostu u problemima

Zdravstveni sektor u Bosni i Hercegovini posljednjih godina se suočava s nizom problema. Osim što u potrazi za boljim životom odlaze ljekari, sve je manje i zdravstvenih osiguranika, a samim tim i sredstava. Zbog toga trpe brojne medicinske ustanove.

Novac koji zdravstvene ustanove dobijaju srazmjeran je broju osiguranika. Zbog intenzivnih migracija u Sanskom Mostu ih je iz godine u godinu sve manje. Ostaju pretežno oni stariji, a veći broj njih znači i povećan obim pružanja usluga.

Ostala starija populacija

- Za prošlu godinu smo sklopili ugovor sa Zavodom za 22.600 osiguranih lica, koliko će to ove godine biti ne znam. Sigurno dosta manji. Nama je ostala starija, bolesna populacija koja traži veći broj usluga. To su i veći potrošači. ZZO to, naravno, ne priznaje. Imamo pojedine službe koje su po četiri, pet puta povećale broj usluga u odnosu na ugovor koji je sa Zavodom potpisan - rekla je Sanda Čekić, direktorica Doma zdravlja Sanski Most.

Zbog pada broja osiguranika, trpe i druge ustanove. Opća bolnica Sanski Most od Zavoda zdravstvenog osiguranja ne dobija dostatna sredstva za svoj rad. Iako liječe pacijente iz dvije opštine, ljekari koji tu rade, a kojih je ionako nedovoljno, su među najslabije plaćenim u Federaciji BiH. I jedini kod kojih se ne primjenjuje kolektivni ugovor.

Kako bi uštedjeli sredstva i omogućili opstanak bolnice, uposleni se već godinama hrane ovdje - u menzi. I jedu isto što i pacijenti.

Doktori jedu u menzi

- Mi smo hirurzi pripravni ginekolozima, oni nama, zato nismo uopšte adekvatno plaćeni. Nemamo topli obrok. Mislim da smo jedina zdravstvena ustanova što ga dobija u menzi. Mislim da će tome doći kraj i da će novi ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja pokriti sve te nedostatke - istakao je Mustafa Avdagić, direktor bolnice Sanski Most.

Ipak, uprkos svim problemima, do sada nijedna godina za Opću bolnicu Sanski Most nije bila kao protekla, dodaje direktor ove ustanove.

- Dobili smo sredstva od Vlade Unsko-sanskog kantona i Federacije. Kupujemo CT, gastroskop, kolonoskop, renoviramo kompletnu ginekologiju, kotlovnicu, vešeraj i što je najvažnije, pokušavamo dogovoriti da napravimo novi odjel gerijatrije.

U perspektivi bi za ovu ustanovu veliki problem moglo predstavljati to što će jedan broj zdravstvenih radnika uskoro u penziju. A sve dok su po visini primanja na samom dnu u Federaciji, odlazak u inostranstvo će za one mlađe značiti bolji život.