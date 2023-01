Video / Šta je tačno Milanović rekao o "otimanju Kosova"

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović danas je izjavio da su Hrvatska i međunarodna zajednica anektirali Kosovo i oteli ga od Srbije nakon čega je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao da bi volio da posluša kompletnu izjavu Zorana Milanovića.

Šta je tačno Zoran Milanović kazao donosimo Vam u nastavku:

- Nijedna država osim SAD-a i Rusije nisu isto. To je bolna činjenica i opasnost. Ovi razgovori nemaju smisla. Vi meni moralizirate šta bi bilo dobro, šta bi bilo lijepo. Rusi će se evo, jer su cinici, pozvati na aneksiju Kosova, koju ja podržavam.

Ko je anektirao Kosovo

Na pitanje novinara ko je anektirao Kosovo, odgovorio je:

- Pa međunarodna zajednica i mi. Ono je oteto od Srbije.

Na negodavanje novinara na ovakvu izjavu, rekao je:

- Nego ko je? Kosovo je izuzeto iz Srbije, jesmo li priznali Kosovo? Jesmo. Jel stojim iza Kosova? Stojim, ali kad je to jednom bilo napravljeno bez volje države kojoj to pripada, a to je bila Srbija, odnosno Jugoslavija, koja nama nije prijateljska i baš nas briga za njih, bilo je samo pitanje kada će Rusi ili neko drugi napraviti isto i sada se to događa.

"To je otimanje"

Na pitanje novinara kada je neka zemlja zadnji put priznala aneksiju neke teritorije, Milanović je odgovorio:

- To nije aneksija, to je otimanje, dio teritorija je izvučen iz Srbije. Kako se to zove? Ekstrakcija? Dakle nije šija nego vrat. Ja imam tamo puno prijatelja i vjerujem da znaju šta govorim. Nije ovo dovođenje u pitanje Kosova, ali je problem dovođenje u pitanje cijelog koncepta u kojem neko misli da ima pravo na sve kada mu to odgovara, a kada to neko drugi rada onda je to kriminal. Po meni je to pitanje zrelosti. Jasno je da Krim nikada više neće biti Ukrajina. To je potpuno jasno, to govore vodeći njemački generali prije rata, sada govore, to je potpuno jasno.