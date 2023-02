Tegeltija i Satler razgovarali o aktivnostima na evropskom putu

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Zoran Tegeltija razgovarao je danas sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za BiH i šefom Delegacije EU u BiH Johanom Satlerom (Johann Sattler) o aktivnmostima koje očekuju vlasti u BIH nakon dobijanja kandidatskog statusa.

Na prvom sastanku nakon imenovanja ministra Tegeltije na čelo Ministarstva finansija i trezora BiH ambasador Satler je, uz čestitke i želje za uspješan rad, ocijenio da je resor finansija veoma važan i da će biti ključan u sprovođenju reformi na putu ka EU.

Formiranje vlasti

Na sastanku je istaknuto da nakon dobijanja kandidatskog statusa slijede aktivnosti u procesu pregovaranja te su u pripremi i sastanci na visokom nivou između predstavnika EU i vlasti u BiH.

Ministar Tegeltija naglasio je da uskoro očekuje formiranje vlasti u Federaciji BiH kako bi se u punom kapacitetu mogle obavljati aktivnosti u procesu evropskih integracija.

- Neophodno je održati dobru atmosferu koju smo imali u brzom formiranju vlasti, ali ključna uloga je povjerenje i privrženost onome što je dogovoreno. U tome svoju ulogu ima i međunarodna zajednica. Očekujem da ćemo u narednom periodu nastaviti dobrim putem i da se nećemo baviti parcijalnim rješenjima nego svim onim što je dogovoreno prilikom formiranja vlasti - istakao je ministar Tegeltija.

Usvajanje budžeta

Prema riječima ministra Tegeltije budžet za 2023. godinu trebao bi biti usvojen najkasnije do kraja prvog kvartala ove godine do kada je na snazi Odluka o privremenom finansiranju, te da je to samo jedan od zadataka koji su pred sebe stavile stranke koje su formirale vlast i Vijeće ministara BiH.

Ambasador Satler istakao je da će Delegacija EU i ubuduće biti podrška institucijama vlasti u BiH na evropskom putu.