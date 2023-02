Zastupnici izglasali usaglašeni tekst Zakona o ukidanju akciza: Na redu Dom naroda PSBiH

Zastupnici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH usvojili su Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o usaglašavanju teksta Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, čijim bi se usvajanjem omogućilo smanjenje cijene goriva za do pola KM.



Za usvajanje izvještaja oba doma glasao je 31 zastupnik, pet ih je bilo protiv, a dva suzdržana i da bi ove izmjene Zakona stupile na snagu morat će ih podržati i Dom naroda PSBiH.

Podsjećamo, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je 11.3.2022. izmjene Zakona o akcizama, ali su one 29. 8. u Domu naroda usvojene s jednim amandmanom, zbog čega su morale ići na usaglašavanje.

Šest plus tri mjeseca

Nakon toga je zasjedala Zajednička komisija oba doma i usaglasila je na način da akcize na gorivo budu ukinute na period od šest mjeseci uz mogućnost produženja na dodatna tri mjeseca.

Ova inicijativa je bila predložena nakon početka rata u Ukrajini, kada je došlo do drastičnog rasta cijena, a predlagač je bio zastupnik Saša Magazinović (SDP).

On se obratio na današnjoj sjednici i pojasnio da je Predstavnički dom usvojio u hitnoj proceduri ovaj zakon na način da se ukidaju akcize na šest mjeseci uz mogućnost produženja na još tri mjeseca, a da je Dom naroda u redovnoj proceduri smatrao da taj period treba biti kraći.

- Vlada RS i Federacije BiH su se pozitivno izjasnile o ovom zakonu, odnosno da one imaju taj novac koji bi se izgubio ovim zakonskim rješenjem. Novac imaju od PDV-a, koji je veći nego ranije, jer cijene divljaju. Od visine akcize na pojedino gorivo, ono bi bilo jeftinije i do pola KM, jer se na akcizu obračunava i PDV. Pred nama je izvještaj komisije, koja je prihvatila u onom tekstu koji je usvojio Predstavnički dom, dakle mi moramo sad potvrditi ono što smo izglasali prošle godine u martu – rekao je Magazinović.

Skoro godinu u proceduri

Zastupnik Branislav Borenović (PDP) rekao je da njegova stranka podržava ovaj prijedlog, kao što ga je i ranije podržavala.

- Ne postoji niko van ove sale i sale Doma naroda koji je mogao utjecati na to da mi godinu dana mrcvarimo privredu i naroda ove zemlje zbog akciza. U martu prošle godine je protiv bio SNSD, ali nisu imali dovoljno ruku, ali su u Domu naroda prebacili to u redovnu proceduru. Eto šta znači kad neko ima četiri delegata u Klubu Srba Doma naroda PSBiH. Tada se ušlo u vratolomije da to traje što duže, za koji ne sumnjam da neće proći i ubijeđen sam da će najveći dio zastupnika glasati za ovaj prijedlog, ali ne znam da li će Vaš koalicioni partner SNSD glasat i sve će maske pasti – kazao je Borenović.

Poručio je da su oni koji su isporučili četvrtog delegata SNSD-u napravili ogromnu grešku.

Midhat Čaušević (SDA) rekao je da će njegova stranka podržati ovaj prijedlog.

Jedna od najboljih inicijativa

Zlatko Miletić (Za nove generacije) kazao je da je ovo jedna od najboljih inicijativa u prethodnom sazivu te poručio da je pitanje akciza, zapravo pitanje ljudskosti.

Darko Babalj (SDS) poručio je da ovo nije pitanje ni Srbina ni Bošnjaka ni Hrvata, nego svih građana.

- Treba da se zna ko je najodgovorniji za ovaj prethodni period. Kao predlagač je to SDP i Saša Magazinović – kazao je.

Kao one koje su blokirali naveo je SNSD.

- Građane BiH boli gdje su dosadašnja sredstva utrošena i naravno mi ćemo po starom dobrom običaju reći da nismo nadležni, a moje je mišljenje ako mi odlučujemo o nečemu mi smo odgovorni i saučesnici. Trebamo da kažemo gdje odoše pare od akciza. Ovo sam rekao da bih probudio odgovornost kod nas svih, jer smo mi najodgovorniji – rekao je Babalj.