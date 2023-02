Kakva je sudbina ukidanja akciza na gorivo: Da li će SNSD još jednom blokirati u Domu naroda?

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojen je izvještaj Zajedničke komisije oba doma o usaglašavanju teksta Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, čim bi se usvajanjem omogućilo smanjenje cijene goriva do pola marke.

Agonija oko usvajanja ovog zakona, čiji je predlagač zastupnik Saša Magazinović (SDP), traje još od marta prošle godine. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je u hitnoj proceduri 11. marta 2022. usvojio u hitnoj proceduri izmjene Zakona o akcizama, a Dom naroda je odbio da raspravlja o njima u hitnoj i skraćenoj proceduri. Glavni kočničar bio je SNSD, koji je imao apsolutnu moć u Domu naroda PSBiH, odnosno četiri od pet delegata iz entiteta RS.

Usvojeno s amandmanima

Ipak, u redovnoj proceduri u Domu naroda Parlamentarne skupštine 29. avgusta prošle godine usvojene s izmjene Zakonama o akcizama, ali sa amandmanima.

Predstavnički dom je smatrao da se akcize trebaju ukinuti na šest mjeseci sa mogućnošću produženja za tri mjeseca, dok su u Domu naroda smatrali da taj rok treba biti kraći. Zbog amandmana zasjedala je Zajednička komisija oba doma kako bi usaglasili tekst i na kraju su se opredijelili za opciju od šest plus tri mjeseca.

Ovakvim načinom razvlačenja ovog Zakona on je ušao u predizbornu kampanju i postizborno formiranje vlasti.

Neopravdani optimizam

Iako je u javnosti zavladao optimizam nakon što je Predstavnički dom usvojio izvještaj Zajedničke komisije oba doma o usaglašavanju teksta Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, razloga za to nema puno. Za usvajanje ovog izvještaja je glasao 31 zastupnik, pet ih je bilo protiv i dva su bila protiv.

No, problem predstavlja to što je među pet onih koji su bili protiv smanjenja cijena na gorivo Ljubica Miljanović, Obren Petrović, Sanja Vulić, Nebojša Radmanović i Miroslav Vujičić. Riječ je o zastupnicima SNSD-a, koji imaju apsolutnu moć u Domu naroda Parlamentarne većine PSBiH, kao i u prethodnom sazivu. Oni i ovaj put imaju četiri od pet delegata u Domu naroda PSBiH i to Sredoja Novića, Snježanu Novaković Bursać, Radovana Kovačevića i Nikolu Špirića.

Ukoliko novi partneri ne usaglase zajednički stav o ovom pitanju i ukoliko SNSD ne promijeni stav od ukidanja akciza neće biti ništa. Iako su iz SNSD-a ranije pokušavali različitim neuvjerljivim izjavama da opravdaju zašto su protiv ukidanja akciza, pravi razlog nije jasan, pogotovo jer je riječ o pitanju koje se ne može na bilo koji način posmatrati kroz neku nacionalnu prizmu. Da li će se nešto promijeniti do sjednice Doma naroda ostaje da se vidi.