Profesor Željko Rička za “Avaz”: RS ove godine otplaćuje Dodikove avanture na berzama

Predsjednik RS i SNSD-a Milorad Dodik danas je najavio da će delegati iz ove stranke u Domu naroda PSBiH blokirati usvajanje izmjena zakona o akcizama, koje bi vodile ka smanjenju cijena goriva do 50 feninga po litru. Dodik je kazao da su cijene goriva u BiH na istom ili nižem nivou u odnosu na regiju, ali i da “eliminacijom prihoda za budžete smanjujemo razvojne šanse”.



- Kad pregovarate sa EBRD-om o izgradnji autoputa oni vam gledaju kakve su vam akcize. Ako su niskog nivoa nećete izgraditi autoput. Nema bogate zemlje bez visokih i redovnih poreza. Odgovorna politika je zadržavanje akciza – poručio je.

"Ne bismo izgubili u razvojnom dijelu"

Ekonomski stručnjak, univerzitetski profesor Željko Rička pojašnjava da su akcize, nakon PDV-a, najveći prihod u strukturi javnih prihoda, da imaju veoma dinamičan rast i brzo pune kasu.

- Hoće li država jedan siguran i brz izvor prihoda usmjeriti ka stanovništvu ili razvojnim projektima? Mislim da mi nemamo toliko razvojnih projekata koji će se tako naglo usporiti, ako bi dio, kao neka vrsta olakšice, bio usmjeren ka stanovništvu. Sigurno je da mi zbog toga ne bismo izgubili, kako Dodik kaže, u tom razvojnom dijelu – kaže profesor Rička.

Likvidnost RS je upitna

Zato bi stvarni razlog ovakvog stava iz RS mogla biti zaduženja ovog entiteta i početak otplate duga koji iznosi oko 1,1 milijardu maraka ili blizu petine ukupnog budžeta.

- Koliko znam, ove godine dospijevaju velike tranše otplate Dodikovih avantura na berzama, gdje se zaduživala RS. Oni evidentno imaju velike obaveze koje u dosta kratkim rokovima dospijevaju. Znači, likvidnost RS je upitna i moraju biti vrlo pedantni u izmirivanju obaveza. Kod FBiH je to nešto manje, FBiH se drugačije zadužuje, uglavnom su to blagajnički zapisi I obveznice na domaćem terenu, dok je RS ušla u inostrane aranžmane. Obaveze su prilično velike i moguće je da on te izdašne prihode, a čini mi se da su samo u jednom kvartalu porasli za oko 16 posto, vidi kao mehanizam za održavanje likvidnosti RS. FBiH može izdavati nove obveznice, pokrivati one prethodne, pa dug prenositi na duži rok, a RS to ne može na Londonskoj i bilo kojoj drugoj berzi, pogotovo što njihova reputacija kao potencijalnog dužnika više nije takva da može očekivati nove izvore finansiranja – ističe profesor Rička.

Na teško stanje u RS utiče i odluka EU da blokira sredstva namijenjena projektima u ovom entitetu.

- Još jedna varijanta na koju Dodik moguće igra je što naplata akciza povećava trenutnu likvidnost, a on to sada prenosi u fond iz kojeg kao poboljšava socijalno stanje, odobravanjem rasta primanja, jednokratnih uplata i tako dalje. Ukidanjem akciza svi mi imamo pozitivan efekat. Trošimo gorivo čija cijena je niža. Međutim, ovom metodom on raspoređuje sredstva, pa ispada da je on građanima nešto dao – dodaje profesor Željko Rička.