Konaković odgovorio SDA: Mahalska politika je koštala BiH

- Tužan sam zbog činjenice da formalno Stranka demokratske akcije bh. entitet koji se zove Republika Srpska smatra inostranstvom. Dakle, o tome sam govorio više puta kakav je to nemar i koliko je ta sarajevocentrična mahalska politika koštala BiH. Nemaju oni takav odnos samo prema RS, oni takav odnos imaju prema Bihaću i Krajini i udaljenim drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, jer ovaj ovdje prostor oko ove zgrade je fokus njihovog interesovanja. Njihovi mediji i njihovi stavovi kako moj odlazak u moju Banju Luku znači moj prvi zvanični službeni posjet kao ministar vanjskih poslova potvrđuju to što ja govorim već nekoliko godina. Republika Srpska je bh. entitet dejtonski preciziran, pozicioniran, tako se zove, u njemu žive Bosanci i Hercegovci koji imaju JMBG, plaćaju poreze, imaju lične karte, imaju pasoše ove zemlje i mi smo Bosanci i Hercegovci na istom prostoru - rekao je Konaković.

Dakle, dogovorili smo se da formiramo jedan ekspertni, pravni tim koji će se baviti pitanjem Buk Bijela. Na moju konstataciju da imamo sugestije od ljudi koji kažu da možda tamo postoji prostor ne daj Bože neke masovne grobnice, reakcija Dodika je bila ljudska, rekao je prvo ćemo to provjeriti, nek se komisija odmah uključi, neka odmah provjere da li tu ima neke smetnje pa ćemo onda pravne timove zadužiti da nađu rješenje tog problema - bio je jasan ministar vanjskih poslova.

Gradnja trase autoputa prema Beogradu

Osvrnuo se i na gradnju trase autoputa prema Beogradu.

- Kad sam mu izrazio svoj stav da se trase puta prema Beogradu zanemaruju, zanemaruju Goražde, zanemaruju put prema Sandžaku, za čas smo se dogovorili. Ako se sjećate, o tome sam govorio i u kampanjama, da treba da projektujemo trasu autoputa, ako ide prema Beogradu, jedan krak ide prema Goraždu, da taj kraj omogućava prohodnost onih koji su porijeklom iz Sandžaka što je za SDA bila tabu tema.

Još nekoliko konkretnih primjera u kojima se potvrđuje da treba komunicirati, dogovarati se SDA pretvara u poruku, zamislite, da je moj prvi zvaničan susret kao ministru vanjskih poslova bio na prostoru bh. entiteta Republika Srpska i da se entiteti ne mogu petljati u vanjsku politiku BiH. Apelujem na zdrav razum onih kojih tamo ima, znam da tamo ima vrijednih ljudi, da svom predsjedniku, ovom rukovodstvu, da barem malo koriguju to što rade ovih dana. Pokazuju elementarno neznanje, pokazuju sve što je štetno za BiH i da svoj odnos prema bh. entitetu Republika Srpska iz temelja mijenjaju jer je to BiH i to je moja domovina - zaključio je Konaković.