Fon der Lejen: Naše sankcije uništavaju Rusiju

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je danas EU da uvede još strože sankcije Rusiji, no novi paket koji Unija priprema uoči godišnjice početka rata mogao bi biti ispod očekivanja Kijeva. Od početka ruske invazije na Ukrajinu EU je Rusiji uvela sankcije bez presedana, ciljajući prvenstveno ruski vojni i financijski sektor te ograničavajući trgovinu. Na crnoj listi se našlo oko 1500 pojedinaca i firmi za koje se sumnja da su uključeni u rat.

No, evropski blok 27-orice ostavio je neke poslovne sektore netaknute, uključujući belgijsku trgovinu dijamantima s Rusijom. Dojam je da su članice EU uglavnom iscrpile opseg ekonomskih sankcija. Ukrajina poziva na sankcioniranje ruskog nuklearnog sektora, no Mađarska, u kojoj bi Rusija trebala proširiti nuklearnu elektranu Paks, dala je do znanja da će staviti veto na taj prijedlog.

"Rusija plaća tešku cijenu zbog naših sankcija"

- Vidimo da se tempo evropskih sankcija usporio dok, nasuprot tome, teroristička zemlja ubrzava ritam prilagodbe na sankcije", rekao je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednicom Europske komisije Ursulom for der Lejen (von der Leyen) u Kijevu.

- Trebamo uhvatiti korak i to popraviti. Vjerujem da možemo", dodao je Zelenski. Von der Leyen je, najavljujući novi paket sankcija EU i skupine G7 koji bi stupio na snagu 24. februara, rekla da ograničavanje cijene nafte Rusiju košta 160 miliona eura dnevno i najavila da uskoro stiže ograničenje koje se tiče naftnih derivata.

- Rusija plaća tešku cijenu zbog naših sankcija koje uništavaju rusko gospodarstvo, vraćajući ekonomiju unazad. Primorali smo Putina da plati za ovaj strašni rat" -rekla je Von der Leyen i dodala da će se pritisak nastaviti.

Češka želi sankcijama ograničiti ruske kapacitete

No, članice EU se tek trebaju složiti oko gornje cijene naftnih proizvoda. Najljući protivnici Rusije, Poljska i baltičke zemlje, zagovaraju što veće spuštanje cijene ruske nafte prije ponedjeljka, kada bi to trebale usvojiti članice G7.

Češka zagovara strože sankcije vezano uz ograničavanje kapaciteta Rusije u proizvodnji oružja i raketa. Na pitanje novinara o borbi protiv korupcije u Ukrajini, jednom od ključnih pitanja za buduće članstvo te zemlje u EU, Von der Leyen je pozdravila "brzu reakciju Kijeva na političkom nivou" kako bi se vidjeli neki "opipljivi rezultati".

Borba protiv korupcije bitan kriterij

Rekla je da je uvjerena da su antikorupcijske službe u stanju pripravnosti te da brzo otkrivaju slučajeve korupcije. Jučer su ukrajinske vlasti pretresle domove više pojedinaca, uključujući poznatog oligarha.

Za Bruxelles je borba protiv korupcije jedan od glavnih kriterija ako Ukrajina želi pristupiti europskom bloku. Zadnje što Europljani i SAD žele vidjeti je da se bilo vojna ili financijska pomoć Ukrajini za njezine ratne napore preusmjeri negdje drugdje.