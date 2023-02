Punicu izmasakrirao nožem, pa ga poslali u Ukrajinu

Vrlo brzo nakon što su napali Ukrajinu, ruski vojni komandanti su shvatili da ne ide ni blizu onako kako su to planirali i da im nedostaje ljudstva. Odlučili su stoga upomoć pozvati plaćenike Wagner grupe.



Zadnji ljudski šljam i ološ

No, ni njihov šef, zloglasni Jevgenij Prigožin, nije mogao pronaći dovoljno dobrovoljaca pa mu je dopušteno da regrutira zatvorenike iz ruskih zatvora. Zadnji ljudski šljam i ološ je pristao ići naoružan u Ukrajinu u jedinicama grupe Wagner, a zauzvrat im je obećana sloboda i novac. Naravno ako prežive. Takva politika novačenja ruski je pravni presedan, a Putinu je očito odlazak kriminalaca u rat bio važniji od rizika za porast nasilja u društvu kad se oni jednog dana vrate na slobodu. Prema zapadnim obavještajnim podacima - od konca juna - oko 40.000 zatvorenika se pridružilo ruskim snagama. Poslani su na najgora ratišta i mnogi su kosti zauvijek ostavili u Ukrajini. Posebno oko Bahmuta. Neki su ubijeni u roku od samo nekoliko dana ili čak sati nakon što su stigli na frontu, no ne i Pavel Zaharov, 39-godišnjak iz Republike Karelije. On je svoj ugovor odradio do kraja. Uspio je preživjeti i nakon šest mjeseci ratovanja u jedinici Wagnera, oslobođen je i u januaru pušten kući. Prije svoje plaćeničke karijere Zaharov je služio zatvorsku kaznu radi brutalnog ubojstva majke svoje djevojke. A još ranije je dva puta puštan iz zatvora - i oba puta je ponovno počinio razbojništva. Nezavisni medij Meduza, kojeg su ruske vlasti proglasile nepoželjnim i zabranile mu rad u Rusiji, podsjetio je na detalje njegovih zločina.