Poljoprivrednici u SBK na koljenima: Vlast ne mari za nas

- Rostovo, Vlašić i okolna mjesta, ljudi nemaju nikakvog drugog posla osim poljoprivrede. Međutim, nebriga vlasti, selektivno uništavanje pojedinih otkupljivača je dovelo do toga da se poljoprivreda u SBK gasi – izjavio je Bulut.

Doveli su do toga da se sve gasi. Sela se prazne. Mi hodamo stalno po selima oko Travnika i kod Gornjeg i Donjeg Vakufa, sela su prazna, ljudi odlaze. Neće niko da se maltretira. U posljednjih pet godina je više od 30 posto mladog stanovništva otišlo – izjavio je on za portal „Avaza“.

- To je drugi kanton Federacije koji je izrazit u poljoprivredi. Odmah smo iza Unsko-sanskog kantona. Većinom ljudi žive na ruralnim područjima. Jedini prihod im je bio poljoprivreda. Međutim, vlast ne brine oko poljoprivrede.

- Srednjobosanski kanton ide ka uništenju poljoprivrede. Milion i 100.000 KM je ništa prema budžetu koji je 305 miliona. To nije ni nula posto u budžetu, tako da oni nas selektivno u zadnjih već deset godina uništavaju. Što se tiče SBK, ako ostane ovako, i ako se ne promijeni u ovoj ili narednoj godini ništa, poljoprivreda će biti uništena totalno – rekao je Bulut.

Novac za gnojiva

Na pitanje koliko je potrebno novca za sjeme i umjetna gnojiva, kaže da bi se jedan dunum ili hektar posijao sada ili za jesen bi trebalo oko 1.500 KM.

- Međutim, mi smo od ministarstva i Vlade SBK tražili da izdvoje hiljadu KM za jesenju sjetvu, ali to oni nisu prihvatili i jednostavno su izignorirali, tako da su ljudi smanjili sjetvu. Ja prvi sam prošle godine sijao oko 4-5 hektara žitarica plus što sam sijao 7-8 hektara za kilažu, kukuruz i drugo. Ove godine jednostavno nisam mogao da posijem žitarice, tako da će biti smanjena proizvodnja i priprema hrane i to je tako kod stotine ljudi.

Nemoguće je izdržati na ove cijene. Druga stvar, najmanje su otkupne cijene mlijeka u našem kantonu, jer mi imamo uglavnom jednu fabriku koja prerađuje, a to je Poljorad, ovi ostali su zadruge koje otkupljuju da li za Milkos, Meggle, Dukat. To su sad već druge ruke, tako da naša je najniža cijena u Federaciji.

Mi imamo od 0,60 do 0,75 feninga, a prosjek nam je oko 0,70 feninga. Ima par farmi koje su veće, ali dostupna cijena, to izađe oko 0,70 feninga mlijeka, tako da vlast u našem kantonu ne zanima poljoprivreda. Sve su moguće stvari uradili da je unište i vjerujte da su uspjeli – rekao je on.

Proizvođači mlijeka

Dodao je da je prije deset godina u Gornjem Vakufu bilo 2.200 proizvođača mlijeka, a sada trenutno ima 15 njih.

- Još što je žalost, od tih 15 ljudi su ljudi koji su 55-60 godina. To je već staro stanovništvo i ovi što se bave proizvodnjom u našem kantonu su većinom starije osobe 45 i više. Mlađi vrlo malo mogu da se bave poljoprivredom – zaključio je Bulut.