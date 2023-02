Udruženje poslodavaca u FBiH: Limitiran je uvoz radne snage

Predstavnici Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH su na danas održanoj sesiji Kluba nezavisnih intelektualaca 99, govorili o veoma složenom okviru poslovanja privatnih poduzetnika u Federaciji BiH.

Naglašeni su problemi neusaglašenih politika i propisa vezanih za poslovanje, skupih i neodrživih fiskalnih i parafiskalnih opterećenja.

Visoki porezi, doprinosi i parafiskalni nameti, nedostatak radne snage i skupa i neefikasna administracija predstavljaju ogromna opterećenja za realni sektor.

Socijalna slika

Pored navedenih problema, poslodavci naglašavaju veoma složenu socijalnu sliku u Federaciji BiH i potrebe u sektoru socijalne zaštite, što, također, predstavlja veliki pritisak na poslovnu zajednicu.

Neuređeno tržište rada, nepostojanje evidencija aktivnih tražioca posla koje bi pratile stvarne potrebe za radnom snagom ne postoje. Sa druge strane, limitiran je uvoz radne snage, a procedure i administracija za rad stranaca u BiH su prekomlicirane i drugotrajne.

Sistem školstva ne prati potrebe tržišta rada što će u budućnosti rezultirati velikim nedostatkom radne snage.

Destimulativan prostor

Federacija BiH je veoma destimulativan prostor za pokretanje biznisa za strana i domaća ulaganja i investicije, što je uzrokovano nedostatkom olakšica za pokretanje poslovanja, nedostatkom radne snage, prevelikim opterećenjem cijene rada, arhaičnim propisima i drugim.

Složene su procedure uvoza i izvoza, posebno se situacija dodatno usložnila pomjeranjem granica EU na državnu granicu BiH i RH.

Kako naovde, nemaju racionalno upravljanje potencijalnim komparativnim prednostima FBiH kao što su sirovine, a to se posebno odnosi na drvo, električnu energiju i drugo.

Sve ovo motivisalo je Udruženje poslodavaca u FBiH, kako kažu, da aktivno inicira određene aktivnosti prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti te je kroz dokument „Šta poslodavci očekuju od vlasti“, predloženo oko 40 prijedloga propisa na svim nivoima vlasti u BiH, kojima se daju konkretni prijedlozi za poboljšanje stanja u funkcionisanju realnog sektora!

Uspostava vlasti

U očekivanju uspostave vlasti, poslodavci i sindikati su jedinstveni i pokušavaju pokrenuti makar ključne prioritete, a to su prije svega zakoni o doprinosima i porezu na dohodak. Bez velikih napora i kompliciranih procedura vlasti mogu donijeti propis kojim bi omogućili da poslodavci isplaćuju poseban dio plata, do 400 konvertibilnih maraka, na postojeću platu radnika, a taj dodatni dio plate bi bio oslobođen doprinosa na zdravstvo i za nezaposlene, dok bi doprinos na PIO bio umanjen. Ova mjera bi sigurno dovela do unapređenja poslovnog ambijenta, a time i do povećanja plata, što bi pomoglo zaustavljanju odliva radne snage iz BiH.

Opterećenja cijene rada u Federaciji je BiH najskuplje je u Evropi i apsolitno je da porezi, doprinosi, parafiskalni nameti i druga opterećenja, rezultiraju gotovo „platom na platu“, ako analiziramo iznos prosječne bruto plate, dio koji se isplati radniku za njegov rad te dio koji se uplaćuje u razne državne fondove, što je neodrživo i nepotrebno, navedeno je u njihovom saopćenju.